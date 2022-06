Halk Eğitim Merkezi ‘Türk Halk Müziği’ konseri müzikseverlerle buluştu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nda Halk Eğitim Merkezi ‘Türk Halk Müziği’ konseri düzenlendi.

?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen ve 1-7 Haziran tarihleri arasından kutlanan ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ nedeniyle Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Konseri müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Çaycuma Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa; İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu ve Müdür Yardımcıları Ramazan Kavas, Serpil Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, müzikseverler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu; “2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleriyle kursiyerlerimizin bir sene boyunca yapmış oldukları el emeği ürünlerden oluşan sergi ve konserimize hoşgeldiniz. Halk Eğitim Merkezlerinde, bir becerisini değerlendirmek, hobi olarak başladığı bir etkinliği geliştirmek, meslek edinmek, aklınıza gelebilecek her konuda açılan kurslarımızla hangi yaşta olursa olsun, vatandaşlarımızın tamamen ücretsiz ve ciddi bir eğitim imkanı sunulmaktadır. İlçemizin merkezinde, beldelerinde ve köylerimizin çoğunda meslek edindirme kursları gerekse sosyal kültürel alandaki kurslarımızla vatandaşlarımızı buluşturduk. Açılan sosyal ve kültürel alandaki kurslar ile yetişkinler ve çocuklarımız spor yaptılar, bir enstrüman ile tanıştılar, dil öğrendiler, resim yaptılar, çeşitli becerilerini geliştirerek, kendilerini ifade etme şansı buldular. Bu sene içerisinde kursiyerlerimizin yaptıkları ürünler Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzce takdir edilmiş, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Bakanlığımız tarafından düzenlenen gecede ülkemizin 81 ilinden gelen öğretmenlere Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız tarafından takdim edilen hediyelere kurumumuz tarafından yapılmış olup, bu durum kurumumuza büyük bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğümüzün ‘Hayata mutlu bireyler hazırlamak, her zaman, her yerde, herkes için eğitim’ vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla elimizden gelen herşeyi yapıyor. Bizden bu konuda desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Muharrem Coşgun’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş’a teşekkür ediyorum” dedi.

Kurum Müdürü İncircioğlu’nun konuşmasının ardından birbirinden eşsiz şarkılar koro şefi Mustafa Kömürcü yönetiminde Türk Halk Müziği korosu tarafından seslendirildi. Konser sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş teşekkür konuşması yaparak Koro Şefi Mustafa Kömürcü’ye çiçek takdim etti.