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Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari mühendis saklandığı evde yakalandı.

ZONGULDAK 15.06.2022, 14:12
Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari mühendis saklandığı evde yakalandı.

Kdz. Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek Bağlık Mahallesi’nde bir evin etrafında araştırma yapmaya başladı. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri söz konusu adresi gözetlemeye başladı. Evin etrafında dolaşan şüpheli bir kişinin kimliğini kontrol eden polis ekipleri 45 yaşındaki A.A.’yı yakaladı. Hakkında Zonguldak İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan makine mühendisi göz altına alındı. Firari FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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