banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı

Hakan Yüksel Çaycuma’daki sporcuları ziyaret etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ziyarette bulundu.

ZONGULDAK 08.04.2021, 11:59
2
Hakan Yüksel Çaycuma’daki sporcuları ziyaret etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ziyarette bulundu.

İlçe Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü Şendoğan Kaya ile Taekwondo, güreş, tenis antrenmanlarını ziyarette bulunan İl Müdürü Yüksel, sporcularla sohbet ederek antrenörlerden takımların durumu hakkında bilgi aldı. İlçede faaliyet gösteren tesisleri incelemelerde bulunan Yüksel, sporculara malzeme desteğinde bulunacağını söyleyerek başarılarının devamını diledi.

Antrenörler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel’e yapacağı desteklerden dolayı teşekkür etti.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur