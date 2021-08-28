Hafriyat kamyonu ile patpat çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonu ile patpat çarpışırken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ormanlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T. idaresindeki 42 ABD 947 plakalı hafriyat yüklü kamyon, karşı yönden gelen ve halk arasında patpat olarak bilinen tarım aracı ile çarpıştı. İddiaya göre patpatın Sinitli Mahallesi yoluna dönmek istediği sırada, kamyon şoförünün dikkati faciayı önledi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü daha sonra direğe çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kazada hafif yaralanan patpat sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.