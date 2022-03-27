Hafızlığa geçiş programı gerçekleştirildi

Okul Kur’an Kursu işbirliğiyle hafızlık projesinin uygulandığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Hafızlığa Geçiş Programı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak protokolüyle yürütülen projede temel eğitimlerini tamamlayan ögrenciler için Hafızlığa Geçiş Programı tertip edildi.

Gerçekleşen programda açılış konuşması Okul Müdürü Adnan Karakurluk tarafından yapılırken İl Müftü Yardımcısı Nurdan Albayrak tarafından da selamlama konuşması yapıldı.

Program sonunda Hafızlığa başlayan öğrencilere Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneği Baskani Zekeriya Uçar ve İl Müftü Yardımcısı Nurdan Albayrak tarafindan çeşitli hediyeler takdim edilirken , öğrencileri yetiştiren Kur’an Kursu Öğreticileri Ayse Esra Yazıcı ve Meryem Çavdar’a okul müdürü Adnan Karakurluk tarafından plaket takdim edildi.

Temel eğitimi başarı ile tamamlayarak hafızlığa başlayan öğrencileri tebrik eden Okul Müdürü Adnan Karakurluk, yaptığı konuşmada öğrencilere İcazet Töreni de görmeyi temennisinde bulundu.

Nurdan Albayrak da öğrenci ve velileri tebrik ettiğini ifade etti.