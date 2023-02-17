Hac için biriktirdiği paraları depremzedelere bağışladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Hülya Arat, hac parasını depremzedelere bağışladı.

İlçenin Hacılar köyünde yaşayan Hülya Arat, uzun yıllar hacca gitmek için biriktirdiği 2 bin dolarını "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla bağışladı.

Eşi Hüseyin Arat ile birlikte İlçe Müftülüğüne gelen Hülya Arat, “Uzun yıllar önce hacca gidebilmek için kaydımı yaptırdım. Tek hayalim Kabe’ye gitmek ve peygamber efendimizin kabrini ziyaret etmekti. Ancak ülkemizde yaşanan depremler sonrasında bu sevdamdan vazgeçip, depremzede kardeşlerimizin acısına bir nebze de olsa merhem olabilmek için eşimle birlikte böyle bir karar aldık. Benim oğlum da TTK’ da maden işçisi. Afetin ilk gününden beri orada kurtarma çalışmalarında bulunuyor. Giden canları geri getiremeyiz. Ancak geride kalan canlar, evlatlar, analar, babalar da bizim canımız. İnşallah hep birlikte yaraları saracağız” dedi.