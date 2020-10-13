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Güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Tutulmaz başkanlığında gerçekleştirildi

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY İLE MÜCADELENİN YANI SIRA GÜNDEMDEKİ SAHTE ALKOL İLE MÜCADELE KONULARI GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISINDA ELE ALINDI.

ZONGULDAK 13.10.2020, 15:05
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Güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Tutulmaz başkanlığında gerçekleştirildi

Zonguldak’ta FETÖ/PDY ile mücadelenin yanı sıra gündemdeki sahte alkol ile mücadele konuları Güvenlik ve Asayiş toplantısında ele alındı.

Zonguldak İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilin genel güvenlik ve asayiş durumu, FETÖ/PDY ile mücadele faaliyetleri, gündemde olan sahte alkolle ilgili yapılan ve yapılması gereken hususlar gibi konular Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında değerlendirildi.

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