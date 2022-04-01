Güvenlik-İş Sendikası’ndan GMİS’e ziyaret

TÜRK-İş’e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dorcuk, bölge yöneticileriyle birlikte Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti.

Ziyarette, Güvenlik-İş Sakarya Bölge Başkanı Güven Aramak, Düzce-Bolu İl Temsilcisi Mehmet Değerli, TTK Güvenlik Amiri ve Zonguldak İl Temsilcisi Nurettin Ünlü ile GMİS Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundu. Genel Başkan Yeşil, sendikal konularda görüş alışverişinde bulunulan ziyaret nedeniyle Güvenlik-İş yöneticilerine teşekkür etti.