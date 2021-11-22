Güner, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü kutladı

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği gününü kutladı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği gününü kutladı. Güner, açıklamasında “Ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunduğumuz hafta ise Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Diş Hekimlerimiz ile Ağız ve Diş Sağlığı çalışanlarımız COVID-19 pandemi sürecinde gerek başarılı filyasyon çalışmaları yürüterek gerekse diş tedavilerini gerçekleştirerek özverili biçimde hizmet vermeyi sürdürmektedir. Ağız ve diş sağlığı bireyin vücut sağlığını doğrudan etkilemektedir. Ağız ve diş sağlığı korunmadığında birçok hastalığı beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızın stratejik planları arasında olan koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini geliştirmek ve sürdürmek adına Zonguldak ilimizde öncelikli risk gruplarının, 0-3 yaş grubu çocukların ebeveynleri, hamileler, engellilerin aile hekimleri aracılığı ile periyodik muayenelerini takip etmekteyiz. İlköğretim okullarımızda ağız ve diş sağlığı taramalarımız devam etmektedir. Ağız Diş Sağlığı Merkezlerimiz bünyesinde evde sağlık birimleri kurulmuş olup, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamındaki hastalara ihtiyaç duydukları ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmektedir. Engelli vatandaşlarımızın genel anestezi altında tedavi edilebilmeleri için, Türkiye genelinde tüm Ağız Diş Sağlığı Merkezleri Devlet Hastaneleri ile protokol yapmıştır. Bu uygulama ile engelli hastalarımıza genel anestezi ile diş tedavisi yapılmaktadır. Bu vesileyle Toplumda ağız diş sağlığı bilincinin oluşması, Ağız ve Diş Sağlığımızın korunması için her türlü ağız bakımı ve tedavilerini özverili çalışmalarla sağlayan tüm diş hekimlerimizin ‘20-26 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ ve ‘22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Gününü’ kutlarım" ifadelerine yer verdi.