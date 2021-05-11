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Gülüç’te vatandaşlara pide dağıtıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde vatandaşlara pide dağıtıldı.

ZONGULDAK 11.05.2021, 00:50
Gülüç’te vatandaşlara pide dağıtıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde vatandaşlara pide dağıtıldı.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş’ın talimatı ile belediye binası önünde vatandaşlara pide dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Demirtaş, talep ve isteklerini de dinledi. Pidelerini alarak evlerine giden belde sakinleri de Belediye çalışanlarına teşekkür etti. Ramazan’ın bereketini paylaşmak istediklerini belirten Başkan Gökhan Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

“Vatandaşlarımıza pide ikramında bulunduk. Uzaktan da olsa hemşehrilerimizle selamlaşıp hasret giderdik. Amacımız bu vesile ile hemşehrilerimizle hemhal olmak , istek ve taleplerini dinlemektir. Milletimizin duasına talibiz. Maksat büyük sofralarda buluşamadığımız bugünlerde Ramazan’ın kendine has iklimini yaşatmak, bereketini paylaşmak.”
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