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Gülüç’te sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediyesi, Türk Yerel Hizmet-Sen ile memurları ilgilendiren sözleşme imzaladı.

ZONGULDAK 06.05.2021, 18:07
Gülüç’te sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediyesi, Türk Yerel Hizmet-Sen ile memurları ilgilendiren sözleşme imzaladı.

Gülüç Belediyesi, memurlar arasındaki gelir farklarını önlemek amacı kapsamında Türk Yerel Hizmet-Sen ile sözleşme imzaladı. İmza Törenine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Türk Yerel Hizmet-Sen İl Temsilcisi Özkan Başkurt, Şube Başkan Yardımcısı Haydar Açıkgöz ve sendika yöneticileri katıldı.

Başkan Demirtaş, atılan imzalar sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türk Yerel Hizmet-Sen İl Temsilcisi Özkan Başkurt ve Şube Başkan Yardımcısı Haydar Açıkgöz ile birlikte memurlarımızı kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladık. Memurlarımıza hayırlı uğurlu olsun.”
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