Gülüç’te okul projesi hız kazandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde yapımı süren okul projesinde çalışmalar sürüyor.

Gülüç Beldesinde 24 derslikli okul inşaatı çalışmaları hız kazandı. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Gülüç’e gelerek okul inşaatında incelemelerde bulundu. Gülüç’e modern bir okul yapılacağını belirten Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş açıklamalarda bulundu. Başkan Demirtaş açıklamasında, “Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kdz.Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy ile birlikte Okul Projesi’ni yerinde incelemelerde bulunduk. Gülüçlü hemşerilerimize verdiğimiz sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Okul projemiz hızla ilerliyor. Gülüçlü çocuklarımız okul inşaatı tamamlandığında daha modern, daha sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim görecekler. Şimdiden burada eğitim görecek öğrencilerimize, eğitim verecek öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm Gülüç’ümüze hayırlı uğurlu olsun” İfadelerini kullandı.