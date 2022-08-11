Gülüç’e okul talebine Bakan Özer’den olumlu yanıt

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’i ziyaret ederek, beldeye 24 derslikli okul talebinde bulundu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’i makamında ziyaret etti. Beldede faaliyet gösteren okullarla ilgili olarak Bakan Özer’e bilgiler veren Demirtaş, geçtiğimiz yıl hizmete açılan 24 derslikli Hacı Emin Ayhan Ortaokulu için kendisine teşekkür etti. Başkan Demirtaş, Bakan Özer’e beldede 24 derslikli bir ilk okul ihtiyacı olduğunu belirterek, mevcut ilkokulun fiziki olarak ihtiyaca cevap vermediğini ifade etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Özer, gerekli arsanın bulunması halinde Gülüç’e 24 derslikli modern bir ilk okul yapılabileceğini söyledi.

Başkan Demirtaş ve beraberindekiler Bakan Özer’e teşekkür etti.