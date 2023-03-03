Grizu şehitleri anıldı

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) il Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından Zonguldak’ta 3 Mart 1992 yılında TTK Kozlu Müessesesi’nde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden şehidini anmak üzere maden şehitleri alanında anma töreni düzenlendi.

Törene, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar Öztürk ve oda yönetim kurulu üyeleri, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve davetliler katıldı.

Törende TMMOB il Koordinasyon Kurulu adına Maden Şehitleri alanına Maden Mühendisi Odası Başkanı Çağlar Öztürk çelenk sundu ve maden şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu.

TMMOB il Koordinasyon Kurulu adına konuşma yapan Maden Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar Öztürk, “Bugün 3 Mart 2023, 1992 yılında Zonguldak Kozlu’daki kömür madeni ocağında grizu patlaması sonucu 263 maden emekçisini kaybettiğimiz büyük facianın 31. yılı. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen depremde resmi açıklamalara göre 45 binin üzerinde can kaybı yaşandı. Tüm ülkemize baş sağlığı diliyor, ölenlerin yakınlarının acısını paylaşıyoruz.