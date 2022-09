Greenmetric Türkiye Ulusal Çalıştayı ZBEÜ’de başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde ikinci kez düzenlenen Greenmetric Türkiye Ulusal Çalıştayı‘nın açılışı Farabi kampüsünde gerçekleşti.

2010 yılından bu yana dünya üniversitelerini çevreci uygulamalar ve sürdürülebilirlik açısından değerlendiren GreenMetric (Yeşil Ölçüm) Dünya Çevreci Üniversiteler Platformu Türkiye Ulusal Çalıştayı ZBEÜ ev sahipliğinde başladı. Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılışta, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, UI Greenmetric Başkan Yardımcısı Dr. Junaidi S.S. M.A, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz ve farklı üniversitelerden çok sayıda katılımcı yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ilk açılış konuşmasını UI Greenmetric Başkanı Yardımcısı Dr. Junaidi S.S. M.A yaptı. Ardından söz alan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yaptığı konuşmada çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric’in, aynı zamanda altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlardaki değerlendirmelerle alana önemli katkılar sağladığını ifade etti. GreenMetric’in bizlere gerçek anlamda bir farkındalık sunduğunu belirten Uzun, böylesi platformların eğitim-öğretim dışında nelere dikkat etmemiz gerektiğini bizlere hatırlattığını vurguladı. Uzun, Bartın Üniversitesi’nin Green Metric’teki başarısına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Günümüzde herkesin diline yerleşen şu ifadeyi muhtemelen her gün duyuyoruzdur. Dünya değişiyor. İlk bakışta yeterince üzerinde durmadığımız bu ifadeler aslında görülenden çok daha fazla şey anlatabilir bizlere. İlk izlenimi itibariyle basit bir serzeniş gibi olsa yerine göre bu ifade özü itibariyle çok daha derinlikli anlamlar içeriyor üzerinde durduğumuz takdirde. Artık bu durum tartışılmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Dünya değişiyor hatta bu değişim her zamankinden çok daha hızlı. İçimize çektiğimiz hava, içtiğimiz su, hayatımızı sürdürdüğümüz toprak ve dahası. Bizlerde daha büyük bir endişe oluşturmaya başladı. Peki sadece değişen dünya mı? Her ne kadar itiraf edemiyor olsak da değişenin dünya değil aslında bizler olduğunun da farkındayız. Bu farkındalık bizlerde gelecek tasavvuru haline de bir anlamda dönüşmesi gerekiyor. Ancak bu endişe ile de karışık gelecek perspektifi bizi harekete geçme gücünü de aşıladı da diyebiliriz. BM’nin açıklamış olduğu sürdürülebilir kalkınma amaçlarına göz gezdirdiğimizde açıklanan 17 maddenin 10’nunun doğrudan veya dolaylı olarak yaşadığımız tabiatla alakalı olduğunu görüyoruz. Bu demek oluyor ki artık yaşadığımız doğaya bir meta olarak değil hassas dengelere sahip kaynak olarak bakmamız gerekiyor. 2019 yılında Türkiye’de 43 üniversite arasında 16. Olan Bartın Üniversitesi dünyada 950 üniversite arasında 348. Sıradaydı. Sadece 2 yıl sonra 2021 yılında ülkemizde 71 üniversite arasından onuncu olduk. Aynı yıl dünyada da 950 üniversite arasından 189. sıraya çıktık. Yani üniversite sayısı artmasına rağmen sıralamadaki yerimiz yükselmeye devam etti. İnanıyorum ki bu çalıştaydan edinilecek tecrübelerle birlikte kendimizi daha ileriye bu anlamda taşıyacağız. Elbette sıralamada yukarı çıkmaktan bahsetmiyoruz ama o sıralamada yukarı çıkmak için yapmamız gereken ev ödevlerimizi yerine getirdiğimizde doğaya olan borcumuzu yerine getirmiş oluyoruz.”

Çalıştayın açılış töreninde konuşan bir diğer isim ise ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer oldu. Özölçer, hızla gelişen teknolojinin çevreye verdiği zararlar ve artan dünya nüfusunun doğal kaynakları tüketmesinin çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili konuların ön plana alınmasını bir zorunluluğa dönüştürdüğüne dikkat çekti. Geliştirilen çevre dostu politikalar ve sürdürülebilirlik konularında yaptığı çalışmalarla üniversitenin dünyanın ve Türkiye’nin en yeşil ve çevreci kampüslerinden biri haline geldiğini belirten Rektör Özölçer, bunun gururunu yaşadıklarını ifade etti. Yeşil kampüs uygulamaları doğrultusunda su ve atık yönetimi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Özölçer, GreenMetric Dünya Çevreci Üniversiteler sıralamasında elde edilen önemli başarıların üniversite olarak ortaya koyulan yoğun çabaların göstergesi olduğunu hatırlattı. Özölçer, “Doğal çevrenin korunması konusu artık hepimizin önemli görevleri arasına girmiştir. Bugün ve gelecek kuşaklar için insanca bir çevrenin geliştirilmesi bütün toplulukların, girişimlerin ve kuruluşların birlikte sorumluluk yüklenmesini gerektirmektedir. Biz de üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olan bir yükseköğretim kurumu olarak çevrenin gelecek nesiller için yaşanılabilir bir yer olması amacıyla çevreye duyarlı çalışmalar yapmaya özen göstermekteyiz. Geliştirdiğimiz çevre dostu politikalar ve sürdürülebilirlik konularında ortaya koyduğumuz çalışmaların ise üniversitemizin dünyanın ve Türkiye’nin en yeşil ve çevreci kampüslerinden biri haline getirmesinin gururunu yaşamaktayız. Çevreye duyarlılığı ile tanınan üniversitemizde kurumsal kalite politikamızın önemli bir parçası haline gelen yeşil kampüs uygulamaları doğrultusunda su ve atık yönetimi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Üniversitemiz tüm kampüslerinde uygulamaya konan sıfır atık projesini büyük bir istikrarla sürdürmekte, atık yönetimine ilişkin projeleri hayata geçirmekte ve enerji tasarrufu konusunda da önemli çalışmalara imza atmaktadır” diye konuştu.

Yarın oturumlarla devam edecek olan Greenmetric Türkiye Ulusal Çalıştayı’nın bugünkü programı, açılış töreninin ardından Gökgöl Mağarası’nın gezilmesiyle tamamlandı.