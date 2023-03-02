Gönüllü öğretmenlerden depremzede çocuklara psikososyal destek

Zonguldak’tan deprem bölgesine giden gönüllü öğretmenler deprem bölgelerinde, çocuklara psikososyal destek veriyor.

Zonguldak’tan deprem bölgesindeki illere gönüllü olarak giden öğretmenler psikososyal destek verildi.

Depremden etkilenen öğrencilere destek sağlamak üzere afet bölgesine giden Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli rehber öğretmenlerden oluşan psikososyal destek ekibi, Gaziantep İslahiye’de psikososyal destek faaliyetlerini sürdürüyor.

Depremden etkilenen vatandaşların ve çocukların yaşanan bu zorlu süreçte ihtiyaç duydukları desteği sağlayarak, depremin meydana getirdiği olumsuz etkiden uzaklaşmalarına katkı sunuyor.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve deprem bölgesindeki illere gönderilen psikososyal destek ekibi ve gönüllü öğretmenlerin bölgede yaptığı çalışmaları paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Ülkemizin yaşadığı bu büyük deprem felaketinden sonra içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin ihtiyaç duydukları desteği almaları, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeleri, depremin etkilerinden bir an önce kurtulabilmeleri amacıyla Bakanlığımızca yürütülen psikososyal destek çalışmaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından da titizlikle takip edilerek yürütülmektedir. İlimiz okullarına deprem bölgesindeki İllerimizden nakil gelen öğrencilerimize ve ailelerine yönelik olarak psikososyal destek çalışmalarımız hassasiyet ile yürütülürken İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda hazırlanan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlardan oluşan bir psikosyal destek ekibimizi de deprem bölgesine gönderdik. Gaziantep İslahiye ilçemizde çalışmalara katılan ekiplerimiz; Depremden etkilenen çocuklarımızın ve ailelerin normal yaşantılarına en hızlı dönebilmeleri için, çocuklarımız ve ailelerimizin yaralarının sarılması, yaşamış oldukları durumun etkisinden uzaklaşmaları için destek olmaya devam ediyorlar.

Deprem bölgesindeki illerimizden ilimize gelerek Zonguldak Valiliğimiz koordinasyonunda öğrenci ve velilerimizin yerleştirildikleri her noktada ve okullarımızda, ilimizde görevli 238 rehber öğretmen/psikolojik danışmanımız, öğrencilerimiz ve velilerine yönelik rehberlik ve psikolojik ilk yardım çalışmalarını hassasiyet ile yürütmektedir.

Deprem felaketinin ilk anından itibaren Bakanlığımız, aldığı hızlı kararlarla; öğrenci, öğretmen ve velilerimizin yanında oldu. Eğitim ailemizin tüm fertleri, depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Gönüllü öğretmenlerimizden oluşan 45 kişilik ekip,22 kişilik AKUB, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlardan oluşan 8 kişilik psikosyal destek ekibi, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay illerimizde geçen süreç içerisinde görev aldılar, almaya devam ediyorlar.

Depremin getirdiği yıkım ne kadar büyük olursa olsun, dayanışmamız da büyük, Milletimiz ,el birliği ile bu zorlu sürecin üstesinden gelecektir. Zorlu süreçleri eğitimle aştık, eğitimle daha güçlüyüz. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz”dedi.