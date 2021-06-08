Gönüllü kan bağışında bulundular hayat kurtardılar

Zonguldak Türk Kızılay Şubesi tarafından madenci anıtı önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Zonguldak Türk Kızılay Şubesi tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi. Madenci anıtı önünde yapılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar ilk olarak araç içerisinde kurulan sistemle kan bağışı yapabilmeleri için testten geçti. Uygun görülen kişiler gönüllü kan bağışında bulunarak destek verdi. Kızılay ekipleri tarafından gönüllü kan bağışında bulunan vatandaşlara soda ve tatlı ikramında bulunuldu. Gönüllü kan bağışında bulunan Ferhat Öztaş, vatandaşlara kan bağışı konusunda çağrıda bulundu. Öztaş, “Elimizden geldiğince kan bağışı yapıyoruz. Bu benim altıncı oldu. Kan vermek lazım, duyarlı olmak lazım. Bizim ihtiyacımız yok ama ihtiyacı olan bir çok insan var. Yarın bir gün bizde o pozisyona düşebiliriz. Sağlığı yerinde olan herkesi Kızılay’a kan vermeye davet ediyoruz” dedi.