Göletteki kuş gözlem alanını ateşe verdiler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesinde Çobanoğlu Göleti’ nde kurulan Kuş Gözlem Alanı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Karapınar Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Belediye Başkanımız Necdet Dernek’in girişimleri neticesinde yatırım programına alınan, geçtiğimiz günlerde ilimize gelen Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından da açıklanan; Zonguldak’ta yapılacak 5 büyük proje arasında yer alan Çobanoğlu Göleti Kuş Gözlem Alanına yapılan bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyor, en kısa sürede ortaya çıkarılarak gerekli cezanın verilmesini temenni ediyoruz " denildi.