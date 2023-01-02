Gökçebeyspor hedefe kitlendi, şampiyonluk yolunda 8 önemli transfer

Orhan Demircan Birinci Amatör Küme Çaycuma Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Gökçebeyspor, ligin 2.devre 10.hafta maçında Saltukova Sahası’nda Saltukovaspor ile karşılaştı.

Karşılaşmada Gökçebespor, Saltukovaspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Gökçebeyspor aldığı bu önemli galibiyet sonrasında puanını 25’e çıkarırken, şampiyonluk yolunda ilerliyor. Öte yandan şampiyonluğu hedefleyen Gökcebeyspor Kulübü Başkanı Murat Yılmaz; ara transfer döneminde 8 önemli transfer yaparak hedeflerin şampiyonluk olduğunu dile getirdi. Yeni transferleri önümüzdeki hafta maçına yetiştirerek şampiyonluk yoluna önemli adımlar atacağını söyledi.