Gökçebey’de selden zarar gören yollar yenileniyor

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketi ile bozulan köy yolları yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Geçen yıl Haziran ayında şiddetli yağmurla gelen doğal afetlerde birçok köy yolu ve mahalle yolları zarar gördü. Zarar gören köy ve mahalle yollarla ilgili projeyi hayata geçiren ekipler yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yakından takip eden Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ekiplere sık sık incelemelerde bulunuyor..