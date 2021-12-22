Gökçebey`de kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor

Gökçebey’de kar yağışına karşı alarmda olan ekipler karla mücadele çalışmaları kapsamında yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.

Zonguldak’ın Gökcebey ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kesintisiz devam ediyor. Kar yağışı karşısında belediye ekipleri ve karayolları kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece-gündüz demeden aralıksız sürdürüyor. Bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde tekrardan ulaşıma açıldı.