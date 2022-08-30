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Gökçebey’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde “30 Ağustos Zafer Bayramı” protokol ve vatandaşların katılımı ile törenle kutlandı.
ZONGULDAK 30.08.2022, 15:58
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde “30 Ağustos Zafer Bayramı” protokol ve vatandaşların katılımı ile törenle kutlandı.
Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemi hakkında konuşmalar yapıldı. Düzenlenen kutlama törenine; İlçe protokolü, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muharip gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Emrah Aslan ve Belediye Başkanı Vedat Öztürk’ün çelenk sunumlarının ardından Kaymakam Emrah Aslan makamında tebrikleri kabul etti.
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