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Gökçebey Merkez Kerim Camii’nin açılışı gerçekleştirildi
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde Merkez Kerim Camii’nin açılışı törenle yapıldı.
ZONGULDAK 02.09.2022, 15:08
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde Merkez Kerim Camii’nin açılışı törenle yapıldı.
Gökçebey ilçesi Merkez Kerim Camii açılış törenine Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Kaymakam Emrah Aslan, Belediye Başkanı Vedat Öztürk ve protokol üyelerinin yanı sıra davetliler katıldı. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen törende caminin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Vedat Öztürk, caminin yapımında emeği geçen hayırsever Mustafa Pazarlı ve ailesine teşekkür etti. Protokol üyeleri de açılış töreninde konuşma yaptı. Günün anlamını ifade eden hediye takdim edildi.
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