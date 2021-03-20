Gökçebey ’de Çakıroğlu güven tazeledi

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlık seçimi gerçekleşti. Mevcut başkan Kadir Çakıroğlu seçimde tek başına güven tazeledi.

Gökçebey’de gerçekleşen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından faaliyet raporu ile tahmini bütçe okundu. Kongrede Divan Başkanlığını Karadeniz Muhtarlar Derneği Federasyonu Başkanı Şerafettin Nas’ın önderliğinde olurken siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de kongreye katıldı.

Mevcut Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Çakıroğlu yaptığı konuşmasında, " Toplumun gelişmesi ve ilerlemesinde önemli bir yere sahip olan muhtarlık müessesesi her geçen gün önemli bir hal alıyor, günümüzde bir çok sorunun çözülebilmesi için önemli bir görev üstlenen muhtarlarımız devlet millet arasında köprü vazifesi görmektedir. Teknoloji çağı ile birlikte muhtarlarımız kendini geliştirmeye çalışmaktadır. Ellerinden gelenin en iyisini yapmak için gayret sarf eden muhtarlarımızın yer yer elleri bağlanmaktadır. Derneklerine çalışmalarında bir olup tek yürek olup aynı çatı altında birleşmemiz bizleri daha güçlü yapmakla beraber memleketine ve vatandaşlarımızın menfaatine olacaktır. Bu vesileyle Gökçebey Muhtarlar Derneğinin 2021 yıl Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2012 yılının 30 Aralık tarihinde yapılan Genel kuruda üyelerimizin beni ve ekimi bu göreve layık gördüler. O günü dün gibi hatırlıyorum. Amaçlarımızdan biride birlikte ve beraberliği sağlamaktadır. Bunu da kısmen başardığımızı inanıyorum.3 yıldır siz değerli üyelerimizin çoğu ihtiyaçlarını ve sorunlarını paylaşıp çözüm aşamasında yardımcı olmaya çalıştık. Sizler ile birlikte çok organizasyon düzenleyip beraberce çok işler başardık bizlere bu imkanları yapma fırsatı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Önümüzde ki 3 yılı kapsayan yeni yönetim kurulu kongre bu gündür. Hepinize katılımdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Yapılan seçim sonrası Başkan Çakıroğlu güven tazeleyerek yeniden Muhtarlar Derneği Gökçebey Şubesi Başkanı oldu.