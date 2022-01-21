GMİS’ten yeni genel müdüre ’hayırlı olsun’ ziyareti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkez Yönetim Kurulu ile MTA Şube Yöneticileri, Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) Genel Müdürlüğü görevine atanan Vedat Yanık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy, Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican katıldı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Ülkemizin güzide kuruluşlarından MTA’nın Genel Müdürlüğü görevine atanmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek ziyaret nedeniyle teşekkür etti. Ziyarette sendikal faaliyetler ile Maden Tetkik Arama Kurumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.