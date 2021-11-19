GMİS’ten Emniyet Müdürü Aktaş’a ve Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ziyaret

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimi Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a maden ocağı galerisini sembolize eden bir heykel takdim etti. Öte yandan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve GMİS Yönetim Kurulu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdür Yardımcılığı görevine atanan Ümit Değirmenci’ye hayırlı olsun, Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde GMİS Kozlu Şube Başkanı Muhammed Ardıç, Şube Sekreteri Binali Acun, Şube Mali Sekreteri Raif Öztürk de hazır bulundu.