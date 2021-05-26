GMİS’ten bakan yardımcıları Kalaycı ve Erdem’e ziyaret

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’i ayrı ayrı ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil beraberinde Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu; MTA Şube Yöneticileriyle birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’i ayrı ayrı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlere Yeşil ve Mutlu’nun yanı sıra GMİS MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy ile Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’i ziyaretlerde; Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçilerinin sorunları ve çözümleri, TTK ve MTA’daki işçi açıkları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.