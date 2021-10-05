GMİS’in taban eğitim seminerlerinin ilki gerçekleştirildi

Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) KSE Madencilik San. A.Ş. Lapseki İşletmesi’nde çalışan üyelerine yönelik taban eğitim semineri, 2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Kepez-Çanakkale’de yapıldı.

Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile KSE Lapseki İşletmesi’nde çalışan GMİS üyesi 50 madenci katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı.

GMİS tarihini özetleyen sinevizyon gösteriminin ardından seminerin açılış konuşmasını GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil yaptı. Yeşil şunları söyledi; “Sendikamızın 75 yıllık, hep mücadele içinde, hep işçinin hakkının savunulması konusunda yaptığı mücadelelerle dolu bir geçmişimiz var. 75 yıllık tarihe sahip olan Genel Maden İşçileri Sendikası’nın bir üyesi olmaktan, bu topluluğun Genel Başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Sizleri de aramızda görmekten ayrıca mutluluk duyuyorum. Sizlerle Sendikamızın yeni üyeleri olarak, aynı duygu ve düşüncelerle, aynı yolda beraber ilerleyeceğimizden kuşkum yok. Bizler öncelikle işimiz, aşımız, geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği için mücadele ettik, ediyoruz. Bu mücadeleyi yaparken işyerlerimizi de koruduk. Sinevizyondan takip ettiniz, Ankara’ya da yürüdük. Ama yürüyüş sebebimiz hep geleceğimiz içindi, işyerlerimizi ayakta tutmak içindi. Sendikamızın kuruluşundan bugüne kadar, 75 yıllık tarihimizde hep mücadele ettik. Mücadelemizin adı da işçi sınıfıdır, işçi sınıfının haklarıdır, insanca yaşamaktır, insanca yaşayacak ücretlerle çalışmaktır. Bu mücadelede bundan sonraki dönemde sizlerle beraber olacağımız için mutluyum. Taban eğitim seminerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.”

Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak, “Sendikacılık tarihi ve genel kavramlar”, “Çalışma hayatının temel sorunları” konularında seminer verdi.

Seminer sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı ve sertifika dağıtım töreni düzenlendi.