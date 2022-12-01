GMİS’in 7 şubesinin yönetim kurullarından Yeşil’e tam destek

Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) bağlı 7 şubenin başkanları ve şube yönetim kurulları ortak bir açıklama yaparak Genel Merkez Genel Kurulu’nda Genel Başkan Hakan Yeşil’in oluşturacağı Yönetim Kurulu’na tam destek vereceklerini bildirdiler.

GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, Merkez Servisleri Şube Başkanı Aysel Yaman Kocabaş ve MTA Şube Başkanı Tarkan Bor ve şube yönetim kurullarının ortak açıklamasını Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş okudu.

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı öncesinde yapılan ortak açıklama şöyle;

“Sendikamız şubelerinin 12’nci olağan genel kurullarında seçilmiş Şube Başkanları ve Şube Yönetim Kurulları üyeleri olarak, Sendikamız Genel Başkanı Hakan Yeşil’in bugüne kadarki çalışmalarını yakından takip ettik, çalışmalarını destekledik, TTK ve MTA işçileri olarak mücadelenin içinde yer aldık. Genel Başkanımız; ortaya koyduğu yönetim tutumuyla maden işçilerinin birlik ve beraberliği ile dayanışma duygularını pekiştirmiş, madencilerle birlikte mücadele anlayışıyla başarılı çalışmaların önderliğini yapmıştır. Genel Başkanımız Hakan Yeşil’in liderliğine güvenimiz tamdır. Bu nedenle her şart altında Genel Başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Genel Merkez 12’nci Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanımız Hakan Yeşil’in oluşturacağı 5’li yönetim kurulu aday listesine tam destek vereceğiz. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak maden işçileri ve MTA çalışanlarıyla birlikte Türkiye işçi sınıfına hizmet etmeye ve mücadeleye, Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun öncülüğünde, her türlü engelleme girişimlerine rağmen, tek ses-tek yürek olarak devam edeceğiz.”