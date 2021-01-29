GMİS’E taziye ziyaretleri sürüyor

AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit ile İl Genel Meclisi Çaycuma Üyeleri Arif Sefercik ve Adnan Tıska, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti.

AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit ile İl Genel Meclisi Çaycuma Üyeleri Arif Sefercik ve Adnan Tıska, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’i makamında ziyaret ederek baş sağlığı dileklerinde bulundu. Yiğit, Sefercik ve Tıska; GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak’ın vefatı ile iş kazalarında hayatlarını kaybeden maden şehitleri dolayısıyla taziyede bulundu.