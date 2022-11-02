GMİS’e taziye ziyaretleri sürüyor

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen maden faciasında 41 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) taziye ziyaretleri sürüyor.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek ve yönetim kurulu üyeleri, GMİS’e taziye ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Ayçiçek ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 41 maden işçisi için taziyelerini iletti.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Aydın, GMİS’e taziye ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Aydın, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 41 maden işçisi için taziyelerini iletti.