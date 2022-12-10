GMİS Yönetim Kurulu, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile Ankara’da bir araya geldi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, Ankara’da Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmede, TTK’ya işçi alımı ve Zonguldak’ın sorunları ele alındı. Atalay, Türk-İş olarak Zonguldak’a önemli katkılar sağlamak istediklerini ve bu görüşmelerde mesafe kat ettiklerini söyledi. Zonguldak’ın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Atalay, "Emeğin başkenti olan Zonguldak bizim gözümüzde çok önemli bir ilimiz. Başkanlar kurulu toplantısında ki sözlerimin çarpıtıldığını üzülerek öğrendim. Benim için Zonguldak ve Çaycuma’nın her zaman ayrı bir yeri vardır. Ben kendimi bir Zonguldak ve Çaycumalı olarak görüyorum. Fahri hemşerinizim. Şemsi Denizer ve Çetin Altun gibi başkanlarımızın Çaycumalı olduğunu hatta genel başkanımız Hakan Yeşil’in Çaycumalı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla benim hemşerilerim hakkında en ufak bir kötü söz söylemem söz konusu olamaz. Bugüne kadar maden işçisi ve Zonguldaklı hemşerilerimin yanında oldum ve olmaya devam edeceğim. Seçimlerden önce TTK’ya işçi alınması konusunda katkım olursa bunun mutluluğu bana yeter" dedi.

Atalay, ayrıca Zonguldak’ın her geçen gün gelişmekte ve büyümekte olduğunu ancak, bazı karanlık odakların gelişmesinde engel olmaya çalıştıklarını ifade etti. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, Atalay’a TTK’ya işçi alımı ve maden işçilerinin sorunları hakkında detaylı bilgi verdi.