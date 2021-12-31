GMİS Yönetim Kurulu; “Hüseyin Kolçak’ı Sevgi ve Rahmetle Anıyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü sırada hayatını kaybeden Hüseyin Kolçak’ı ölümünün 1’inci yılında andı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, GMİS Genel Sekreterliği görevinin yürüttüğü sırada geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Kolçak’ı ölümünün 1’inci yılında andı. GMİS tarafından yapılan açıklama şöyle;“Genel Sekreterimiz Hüseyin Kolçak’ı, yenmek için büyük mücadele verdiği amansız hastalık nedeniyle 1 Ocak 2021 tarihinde kaybettik. 1985 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) iş başı yapan Kolçak, 2012-2015 yılları arasında Amelebirliği Kozlu Şube Yöneticiliğinde bulundu. 2015-2019 döneminde GMİS Kozlu Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 23-24 Mart 2019 tarihlerinde yapılan GMİS 11. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Sekreterlik görevine seçilmişti. Kararlı ve mücadeleci kimliği ile sendikal mücadelede aktif olarak görev yapan Hüseyin Kolçak, evli ve 1 çocuk babasıydı. Sendikamıza ve maden işçileri ile Türkiye işçi sınıfına önemli hizmetlerde bulunan, zamansız ve genç yaşta kaybettiğimiz Hüseyin Kolçak’ı unutmayacağız.

Değerli Kardeşimiz Hüseyin Kolçak’ı aramızdan ayrılışının 1’inci yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yakınlarına, dostlarına ve Sendikamız camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz.”