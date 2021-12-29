GMİS Yönetim Kurulu, “Doktorlarımıza yönelik saldırıyı kınıyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, görevi başındaki doktorların saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir basın açıklaması yaparak ZBEÜ Sağlık ve Uygulama Hastanesi’nde görevli doktorlara yönelik fiili ve sözlü saldırıyı kınadı.

Saldırının hiçbir insani ve ahlaki değerle bağdaştırılamayacağı belirtilerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalında görevleri başındayken Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ile Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı’ya yönelik bir hasta yakını tarafından gerçekleştirilen fiili ve sözlü saldırıyı esefle kınıyoruz. Hayatını mesleklerine ve insanların sağlığına adamış, gece-gündüz demeden büyük bir özveriyle tüm hastalarını sağlıklarına kavuşturabilmek için hizmet veren doktorlarımıza yönelik şiddet ve saldırı, hiçbir insani ve ahlaki değerle bağdaştırılamaz. Herkesi, sağlık çalışanlarına karşı daha duyarlı olmaya çağırıyor, bu tür saldırıların son bulmasını diliyoruz. Dr. Bilgin ve Dr. Baklacı hocalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”