GMİS Yönetim Kurulu, "Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir mesaj yayınlayarak Cumhuriyetimizin ilanının 99. Yılını ve Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Mesaj şöyle;

“Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emperyalist devletlerin Anadolu’yu işgaline karşı Kurtuluş Savaşı ile başlattıkları bağımsızlık mücadelesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılmasıyla milletimizle bütünleşmiş ve güçlenmiştir. TBMM’nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti kabul etmesiyle ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı tüm dünyaya ilan edilmiştir. Türk milletinin karakterinin bağımsızlık gücüne inanan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türkiye’nin çağdaş medeniyete ulaşma ve bir dünya devleti olma hedefini tüm dünyaya ilan etmişlerdir. Cumhuriyetimize ve onun temel kurumlarına sahip çıkarak geleceğimizin daha aydınlık olacağına inanıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz."