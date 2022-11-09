GMİS Yönetim Kurulu; "Atatürk’ü ölümünün 84. yılında büyük bir özlemle anıyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

GMİS Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Hakan Yeşil, ulus bilinci ve tam bağımsızlık inancıyla başlatılan Kurtuluş Savaşı ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir değişim ve gelişim yaşadığına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Türk ulusu; Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84’üncü yılında büyük bir özlemle anıyor. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak, tüm imkansızlıklara rağmen, ulus bilinci ve tam bağımsızlık inancıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir değişim ve gelişim yaşadı. Ulusal ve tam bağımsızlıkçı anlayış, Türkiye’nin hızla gelişmesinin ve dünyanın en güçlü ve onurlu ülkelerinden biri olmasının yolunu açtı. Atatürk’ün ortaya koyduğu ve yaşamı boyunca uyguladığı ilkeler, her türlü zorlukları aşmamıza ve çağdaş medeniyeti yakalamamıza yeter.

Bizler, O’nun ilkelerinin takipçisi olmaya, aydınlattığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. O’nu bir kez daha rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz."