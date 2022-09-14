GMİS Üzülmez Temsilciler kurulu toplandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Üzülmez Şubesi Temsilciler Kurulu toplantısı yapıldı.

GMİS Konferans Salonu’nda 13 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, Şube Mali Sekreteri Ahmet Karaoğlu, Şube Sekreteri Erkan Üstüntaş ve Şube Teşkilat Sekreteri Şerafettin Yavaş ve temsilciler katıldı.

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek güncel sorunları ve çözümleri noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Demir, “Yoğun bir seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Uzun yıllardır omuz omuza mücadele verdiğimiz değerli çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. İşçi açıkları, promosyonlar ve iş yerlerindeki sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Toplantımızda yol haritamızı belirledik. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.