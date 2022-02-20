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GMİS taban eğitim semineri gerçekleştirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Karadon Şubesi Gelik İşletmesi Taban Eğitim Semineri, 18-19-20 Şubat 2022 tarihlerinde Kızılcahamam’da yapıldı.

ZONGULDAK 20.02.2022, 11:08
GMİS taban eğitim semineri gerçekleştirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Karadon Şubesi Gelik İşletmesi Taban Eğitim Semineri, 18-19-20 Şubat 2022 tarihlerinde Kızılcahamam’da yapıldı.

Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Karadon Şube Yönetimi ve maden işçileri katıldı. Seminer salonuna giren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile yönetim kurulunu madenciler alkışlar ve “İşte madenci, işte sendika” sloganlarıyla karşıladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı. Demir, “Bu dönem öyle bir olgunlaştık ki yumak yumak birleşerek, teşkilat olarak artık ne zaman ne isteyeceğinizi, ne yapmamız gerektiğini bölge bölge görebiliyoruz” dedi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil şunları söyledi;

“Taban eğitim seminerlerimize Gelik bölgemizle devam ediyoruz. Yıllardır özlemini çektiğimiz tabanda buluşma, insanların kaynaşması ve sendikal anlamda birlik ve beraberliği sağlamak adına düzenlediğimiz eğitim seminerlerimiz büyüyerek, gelişerek, dayanışma duygularımızı pekiştirerek devam ediyor. Bu anlamda bu eğitim seminerine gösterdiğiniz ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sendikamızda son zamanlarda, sizin de takip ettiği gibi, ayrı bir duygu ayrı bir birlik ve beraberlik, ayrı bir paylaşım var. Sizleri de bu işin içine katmak, büyümek, kol kola vermek, omuz omuza vermek, her türlü zorlukta yıllardır yapıldığı gibi bundan sonraki dönemde de birleşip yan yana gelebilmek, beraber mücadele edebilmek adına bu organizasyonu düzenliyoruz. Sendikamız son zamanlarda bahsettiğin gibi bunun en üst seviyesinde şu an. Tabii ki bu büyük başarı sizlerin. Sendikanıza da sahip çıkmak, kuruma sahip çıkmak hepimizin görevi. Sendikamızın önderliğinde bu kuruma sahip çıkmak, yaşadığımız bölgeye sahip çıkmak, mücadele etmek adına sizler kol kola vermek zorundasınız, bizler kol kola vermek zorundayız, omuz omuza vermek zorundayız. Bugüne kadar yapılanlar bunlardı. Biz de İnşallah daha iyisini yaparız. Kol kola vererek, omuz omuza vererek mücadeleye devam edeceğiz. Bizler de bu mücadeleyi verirken daha iyi nasıl yaparız, daha iyi nasıl organize oluruz, birlik ve beraberliği daha çok nasıl artırırız çabasındayız. Gün birlik ve beraberlik günü. Bundan sonraki süreçte de bu birlik ve beraberliğimizi hep beraber artırarak daha iyi işler başarmak, daha iyi yerlere gelmek, mücadele gücümüzü göstermek adına yapmış olduğumuz bu eğitim seminerimiz hepimize hayırlı olsun. Sendikamız ve şahsım adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Genel Başkan Hakan Yeşil’in konuşması sırasında seminere katılan maden işçileri, “Madenci seninle gurur duyuyor” sloganını attı. Konuşmaların ardından Genel Maden İşçileri Sendikası’nın tarihinin anlatıldığı kısa belgesel film gösterimi yapıldı.

GMİS Karadon Şubesi Gelik İşletmesi Taban Eğitim Seminerinde Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak “Sendikacılık Tarihi ve Temel Kavramlar” konulu sunum yaptı.

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