GMİS taban delege seçimleri başladı

Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) 12’nci Olağan Genel Kurulu sürecinde delege seçimleri 4 Ekim 2022 tarihinde Karadon Şube ile Armutçuk Şube taban delege seçimleriyle başladı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi seçim bölgesinde, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu Armutçuk Müessesesi seçim bölgesinde, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız ise Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi seçim bölgesinde oylarını kullandılar. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Karadon Şube Gelik İşletmesi Seçim bölgesinde liste çıkaran GMİS eski Genel Başkanlarından Eyüp Alabaş ile birlikte oy kullandı. Yeşil ve Alabaş, birbirlerine başarı dileğinde bulundular.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Sendikamızın taban delege seçimlerini bugün Karadon Şube ve Armutçuk Şube taban delege seçimlerimizle başlattık. Taban delege seçimlerimizi, tüm şubelerimizde maden ve MTA işçisine yakışır demokratik bir olgunluk ve sağduyu içinde tamamlayacağız. Bütün aday arkadaşlarımıza, maden işçilerine, MTA işçilerine, kurumlarımıza, işçi sınıfına, camiamıza, TÜRK-İŞ’imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GMİS’in taban delege seçimlerinde, 4-10 Ekim tarihleri arasında 7 şubede 8 bin maden ve MTA işçisi sandık başına gidecek. 4 Ekim 2022 tarihinde Karadon Şube ve Armutçuk Şube ile başlayan GMİS Taban Delege Seçimleri, 5 Ekim 2022 tarihinde Üzülmez Şubesi ve Merkez Servisleri Şubesi taban delege seçimleri ile devam edecek, 6 Ekim 2022 tarihinde Kozlu Şubesi ve Amasra Şubesi taban delege seçimlerinin ardından 10 Ekim 2022 tarihinde MTA-İŞ Şubesi seçim bölgelerinde yapılacak taban delege seçimleri ile tamamlanacak.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) taban delege seçimlerinde Karadon Şube Gelik İşletmesi seçim bölgesinde demokratik bir seçim yarışına giren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile GMİS’in eski Genel Başkanlarından Eyüp Alabaş, kendilerini ziyaret eden GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ve Şube yöneticileriyle birlikte fotoğraf çektirerek madencilerin birlik ve beraberlik mesajını verdiler.