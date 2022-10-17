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GMİS Olağanüstü Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplanıyor
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen TTK Amasra Müessesesinde meydana gelen kaza gündemiyle olağanüstü olarak toplanacak.
ZONGULDAK 17.10.2022, 17:10
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen TTK Amasra Müessesesinde meydana gelen kaza gündemiyle olağanüstü olarak toplanacak.
Toplantı, 18 Ekim 2022 tarihinde Saat: 10.00’da Sendika Genel Merkezi’nde GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil başkanlığında gerçekleştirilecek. Genel Başkan Hakan Yeşil, basına açık bölümde açıklamalarda bulunacak.