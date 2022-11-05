GMİS Merkez Servisleri Şubesi Genel Kurulu yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Merkez Servisleri Şubesi’nin 12’nci Olağan Genel Kurulu, GMİS Şemsi Denizer Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genel Kurula GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı şubelerin başkan yöneticileri, Amelebirliği Şube Yöneticileri, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Merkez Servisleri Şube Delegeleri ve işçiler işçileri katıldı.

Genel Kurulun Divan Başkanlığına GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu seçilirken, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, MTA Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci başkan yardımcılıklarına seçildi.

GMİS Merkez Servisleri Şubesi Genel Kurulu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, genel kurulda bir konuşma yaptı. TTK Amasra Müessesesinde meydana gelen maden faciasında şehit sayısının 42’ye yükseldiğini belirterek tüm maden şehitlerine Allah’tan rahmet dileyen Yeşil, “Biz, Genel Maden İşçileri Sendikası olarak en baştan bugüne bu faciada ihmali bulunanların, bu facianın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Sonuna kadar da takipçisi olacağız” dedi. Yeşil, şunları söyledi;

“Merkez Servisleri Şubemizin 12’nci Olağan Genel Kurulunun Sendikamız camiasına, TTK çalışanlarına, TÜRK-İŞ ve ülkemiz işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyorum. 14 Ekim günü TTK Amasra Müessesesinde bizleri acıya boğan bir grizu faciası meydana geldi. Şehit sayımız, tedavi gören bir arkadaşımızın vefatıyla 42 oldu. Maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, Ailelerine, yakınlarına, sendikamız camiasına ve tüm madencilere başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanı Cennet olsun. Allah böylesine acıları bir daha yaşatmasın. Kaza ile ilgili adli soruşturma sürüyor. Bu hafta gözaltılar ve tutuklamalar yapıldı. Kaza ile ilgili teknik ön rapor soruşturma dosyasına girdi. Diğer yandan Meclis’te bir araştırma komisyonu kuruldu. Hiç şüphe yok ki yapılmış hatalar ve ihmaller olmasa böyle bir kaza meydana gelmezdi. Biz, Genel Maden İşçileri Sendikası olarak en baştan bugüne bu faciada ihmali bulunanların, bu facianın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Sonuna kadar da takipçisi olacağız” dedi.

“Kendi öz kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız”

Türkiye’nin demir-çelik sanayisi başta olmak üzere taşkömürüne ihtiyacı olduğunu ifade eden Yeşil, “Ülkemizin demir-çelik sanayisi başta olmak üzere taşkömürüne ihtiyacı var.

Havzamızda 1,5 milyar ton taşkömürü rezervi var. Oysa ülkemiz her yıl milyarlarca dolar ödeyerek, 36 milyon ton taşkömürünü ithal ediyor. Son dönemde dünyada ve özellikle Avrupa’da yaşanan enerji krizi, öz kaynakların değerlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yarının ne olacağı belirsiz olan bu coğrafyada kendi teknolojimizi geliştirmeli ve kendi doğal kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız. İş sağlığı ve güvenliğini tam anlamıyla sağlayarak üretimi artırma zorunluluğumuz var. TTK’nın öncelikle yerüstü ve yeraltı işyerlerinde norm kadroyla ve istikrarlı bir şekilde çalışması gerekiyor. Kurumun gözbebeği olan Maden Makinaları Fabrikamız, TTK’nın kurulu kapasitesi olan yıllık 5 milyon ton üretim hedefine ulaşmamızı sağlayacak teçhizatın üretilmesinde aktif görev almalı, personel sayısı ve yapısı bu hedefe uygun olarak planlanmalıdır. Aynı anlayışla, madenlerimizi araştıran Maden Tetkik Arama Kurumu’nu daha aktif hale getirmeliyiz. 29’uncu dönem toplu iş sözleşmesi döneminde harici servisler-yerüstü çalışanı arkadaşlarımız için birlikte mücadelemizle önemli kazanımlar elde ettik. Son 30 yılın en iyi toplu iş sözleşmesine imza attık.

30’uncu dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerimize ise 2023 yılının ilk aylarında başlayacağız. Yüksek enflasyonla birlikte gerileyen alım gücünü yükseltmek en öncelikli hedefimizdir. Birlikte mücadelemizle hedeflerimize ulaşma kararlılığında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Biz her ortamda ve her fırsatta haklı taleplerimizi dile getiriyor, önerilerimizi anlatıyoruz. İnsanca çalışıp insanca yaşayacağımız koşulları sağlama mücadelemiz devam ediyor. İşimize, aşımıza, geleceğimize birlikte mücadelemizle sahip çıkacağız. Kongremizin hayırlı olmasını diliyor, tekrar sevgi ve saygılarımızı sunuyorum” dedi.

Şube Yönetimine aday olanların konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Şube Başkanlığına Aysel Kocabaş ile Burhan Çengel’in aday oldukları Genel Kurulda, seçimlere iki liste halinde gidildi.