GMİS Kozlu Şubesi kongresinde Başbakıcı başkan seçildi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şubesi’nin 12’nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel Kurula GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı şubelerin başkan yöneticileri, Amelebirliği Şube Yöneticileri, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Kozlu Şube Delegeleri ve işçiler katıldı.

Genel Kurulun Divan Başkanlığına GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu seçilirken, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Merkez Servisleri Şubesi Başkanı Aysel Kocabaş başkan yardımcılıklarına seçildi.

GMİS Kozlu Şubesi Genel Kurulu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, genel kurulda bir konuşma yaptı. Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatlarını kaybeden 42 maden şehidini anarak konuşmasına başlayan Genel Başkan Yeşili, şöyle dedi:

“14 Ekim günü Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesemizde meydana gelen grizu faciasında hayatlarını kaybeden 42 maden şehidimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve madencilik camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın. 174 yıllık üretim tarihimizdeki tüm maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Vatan savunmasında, terörle mücadelede ve son olarak Taksim’de ve tüm terör saldırılarında hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin mekanları Cennet olsun. Kararlı ve mücadeleci kimliği ile sendikal mücadelede aktif olarak görev yaparken yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kaybettiğimiz Genel Sekreterimiz Hüseyin Kolçak’ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Sendikamıza ve maden işçileri ile Türkiye işçi sınıfına önemli hizmetlerde bulunan, zamansız ve genç yaşta kaybettiğimiz Hüseyin Kolçak’ı unutmayacağız. 17 Kasım, sendikamızın kuruluşunun 76’ncı yıldönümüydü. Köklü ve tarihi sorumlulukları olan güçlü bir sendikayız. Türkiye’nin en eski sendikalarından biri olan ve 76 yıldır emek mücadelesine damga vuran bir Sendikanın üyeleriyiz. Sendikamızın tarihi, aynı zamanda ülkemizin emek ve demokrasi mücadelesinin de tarihidir. Maden şehitlerinin yakınlarına tanınan haklardaki tarih sınırlandırmasının kaldırılmasıyla ilgili Maden Şehit Aileleri Derneğimiz ile birlikte mücadele verdik. Bu mücadelenin sonucunda ilgili yasada yapılan değişiklik Meclis’te kabul edildi ve tarih sınırlaması kaldırıldı. Ayrıca maden şehit ailelerinde hak sahiplerine aylık bağlanması kararı yasaya eklendi. Emek veren, duyarlılık gösteren, katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. 30’uncu dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerimize ise 2023 yılının ilk aylarında başlayacağız. Yüksek enflasyon ve artan fiyatlarla birlikte gerileyen alım gücünü yükseltmek öncelikli hedefimizdir. TTK’nın işçi açıklarının bir an önce giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni dönemde iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla sağlandığı şartlarda, TTK’nın yılda 5 milyon ton üretmesi ve norm kadroyla çalışmasını sağlama mücadelemize devam edeceğiz. Birlikte mücadelemizle hedeflerimize ulaşma kararlılığında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Sendikamızın 12’nci Olağan Genel Kurul sürecinde sendikamızın örgütlü olduğu tüm işyerlerinde, işçi arkadaşlarımızın büyük oranda katılımıyla şube delege seçimlerimizi tamamladık. Ardından 5 şubemizin genel kurulunu, tarihimize yakışır demokratik bir olgunlukla tamamladık. Bugün Kozlu Şubemizin kongresini de aynı şekilde yapıyoruz. Tüm şubelerimizin genel kurulları; birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza güç katıyor. Aynı şekilde Şubat ayı içinde Genel Merkez Genel Kurulumuzu da yaparak yeni bir döneme başlayacağız. Şubelerimizde görevden ayrılan arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyorum. Seçilen ve seçilecek olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”

Genel Kurulun Divan Kurulu Başkanlığına seçilen GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu bir teşekkür konuşması yaptı.

Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyesi Yener Arslanbuğa, Amasra şehitlerine rahmet dileyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi; “Genel Maden İşçileri Sendikamız Kozlu Şubemizin 12’nci Olağan Genel Kurulu’nun bölgemize, havzaya ve tüm maden camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Sendikal faaliyetlerle ilgili işçi sınıfımızın hak ve hukuk mücadelesinde aday olduğumuz günden buyana bizleri yalnız bırakmayan, gecesini gündüzüne katan, bizlere bu heyecanı yaşatan, bu heyecana ortak olan herkese teşekkür ederim. Bizler daha yolun başındayız, daha yeni başlıyoruz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak maden camiasına, işçi sınıfımıza faydalı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

Genel kurulda, şube yönetim kurulu şöyle oluştu;

“Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, Şube Sekreteri Bayram Okumuş, Şube Mali Sekreteri Ümit Yıldızhan, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Selçuk Demirel. Şube Denetleme Kurulu’na Tuncay Türedi, Ali Sezer, Muhammet Fatih Atalay seçildi. Şube Disiplin Kurulu’na Levent Damlı, Serkan Karakurluk, Akın Ertürk, Hakkı Kızılarslan ve İsmet Arıkan seçildiler.

Kozlu Şube Genel Kurulu’nda ayrıca 48 üst kurul delegesinin de seçimi yapıldı.

Amelebirliği Yönetim Kurulu üyesi Yener Arslanbuğa, yeni seçilen Kozlu Şube Yönetim Kuruluyla fotoğraf çektirdi.