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GMİS konuk evi açıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) Ankara’da bulunan konuk evi, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı.

ZONGULDAK 03.08.2022, 12:52
GMİS konuk evi açıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) Ankara’da bulunan konuk evi, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı.

GMİS’in Ankara’da bulunan konuk evi, maden işçilerine layık şekilde baştan sona yenilendi. Odalar ve eşyalar tamamen yenilenirken binaya ek olarak asansör yapıldı. Konuk evinin üst katına toplantı salonu ve çalışma ofisi eklendi. 44 odası bulunan misafirhanede konaklayanlar için sabah kahvaltısı hizmeti de ücrete dahil olarak sunuluyor. Yemek salonu ise 50 kişi kapasiteye çıkarılırken konuk evinde 24 saat sıcak su ve ücretsiz wifi hizmeti bulunuyor.

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