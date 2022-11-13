GMİS Karadon Şubesi’nde Karataş güven tazeledi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Karadon Şubesi’nin 12’nci Olağan Genel Kurulu’nda seçimler tamamlandı. Şube Başkanlığına tek liste halinde seçime giren Kemalettin Karataş yeniden seçildi.

Genel Kurula GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı şubelerin başkan yöneticileri, Amelebirliği Şube Yöneticileri, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Karadon Şube Delegeleri ve işçiler katıldı.

Genel Kurulun Divan Başkanlığına GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu seçilirken, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Merkez Servisleri Şubesi Başkanı Aysel Kocabaş başkan yardımcılıklarına seçildi. GMİS Karadon Şubesi Genel Kurulu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, genel kurulda bir konuşma yaptı. Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 14 Ekim tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatlarını kaybeden 42 maden şehidimizi anarak konuşmasına başlayan Genel Başkan Yeşili, şöyle dedi:

“Karadon Şubemizin 12’nci Olağan Genel Kurulunun TÜRK-İŞ ve Sendikamız camiasına, madenci kardeşlerimize ve işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyor, ekmek, hak ve demokrasi mücadelemize ışık tutacağına yürekten inanıyorum.14 Ekim günü Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesemizde meydana gelen grizu faciasında hayatlarını kaybeden 42 maden şehidimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve madencilik camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın. 174 yıllık üretim tarihimizdeki tüm maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Amasra’da meydana gelen facia hepimizi derinden sarstı. Bildiğiniz gibi kaza ile ilgili adli süreç devam ediyor. Gözaltılar oldu ve ardından tutuklamalar yapıldı.

Kaza ile ilgili ön rapor ve emniyet fezlekesi tamamlandı, soruşturma dosyasına girdi. Diğer yandan Meclis’te bir araştırma komisyonu kuruldu ve çalışmalarını sürdürüyor. Bu çok yönlü soruşturma ve incelemelerin sonunda kazanın neden ve nasıl meydana geldiği daha net bir biçimde belirlenecek, kazaya yol açan hata ve ihmaller ortaya konulacaktır. Elbette hata ve ihmaller olmasa bu kaza meydana gelmezdi. Nitekim kazanın ön raporunda ve emniyet fezlekesinde bazı ciddi ihmallere yer verilmiştir. Bu faciada ihmali bulunanların, bu facianın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Biz, Genel Maden İşçileri Sendikası olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. TTK’nin işçi açıkları nedeniyle üretimini artıramadığını, işçi açıklarının ciddi anlamda iş sağlığı ve güvenliği zafiyetine neden olduğunu bugüne kadar her fırsatta ısrarla vurguladık. Amasra’da meydana gelen kaza haklılığımızın maalesef acı bir örneğidir. 174 yıldır bu topraklarda kömür üretiyoruz. Madenciliğin, özellikle derin yeraltı madenciliğinin dünyanın en ağır, en zor ve en riskli işi olduğunu en iyi biz biliriz. Her sabah ailemizle vedalaşarak işimize gider, kazasız-belasız çalışma dileğiyle ocağa girer, geçmiş olsun diyerek ocaktan çıkarız. Biz yer altından sadece kömürü değil, ekmeğimizi de çıkarırız. Bu bilinçle ülkemize, milletimize hizmet ederiz" dedi.

Şube Yönetimine aday olanların konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Olağan genel kurulda, şube yönetim kurulu şöyle oluştu;

"Şube Başkanı Kemalettin Karataş, Şube Sekreteri Murat Sarı, Şube Mali Sekreteri Adem Arabacı, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Tevfik İncebacak. Şube Denetleme Kurulu’na Ahmet Karataş, Ersin Aydoğan ve Şaban Çırak. Şube Disiplin Kurulu’na Faruk Karagedik, Atakan Beklen, Muhammet Pazarlı, Ramazan Demirci, Fatih Tepebaşı."

Karadon Şube Genel Kurulu’nda ayrıca 79 üst kurul delegesinin de seçimi yapıldı.

(OA