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GMİS Karadon ŞUbesi Kilimli İşletmesi taban eğitim semineri yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Karadon Şubesi Kilimli İşletmesi Taban Eğitim Semineri, 25-26-27 Mart 2022 tarihlerinde yapıldı.

ZONGULDAK 27.03.2022, 11:52
GMİS Karadon ŞUbesi Kilimli İşletmesi taban eğitim semineri yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Karadon Şubesi Kilimli İşletmesi Taban Eğitim Semineri, 25-26-27 Mart 2022 tarihlerinde yapıldı.

Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Karadon Şube Yönetimi ve maden işçileri katıldı. Seminer salonuna giren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile yönetim kurulu madenciler tarafından konfetilerle, alkışlarla ve sloganlarla karşılandı. Madenciler, “İşte başkan işte sendika” sloganını attı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı. Demir; “2022 yılı taban eğitim seminerlerimizi Karadon Şubesi Kilimli İşletmesi ile sonlandıracağız. Birliğinizi, beraberliğinizi gördükçe, dayanışmanızı böyle görünce mutlu oluyorum. Hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil şöyle konuştu; “Eğitim seminerlerimizin sekizincisi olan Karadon Şubesi Kilimli İşletmesi seminerimiz sizlerin bu büyük katkısı ve katılımıyla ilk günkü heyecanımız gibi devam ediyor. Burada birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğunuzu, kol kola verdiğinizi görüyoruz. Sağ olun. Emek en yüce değerdir. Bizler sendikacılar olarak her türlü mücadelenin içinde varız. Biz mücadele içinde olurken desteği sizlerden alırız. Görüyorum ki ileriki günlerde daha iyi olacak. Bizim işimiz yılmak değil, durmak değil her daim mücadeleye devam etmektir. Mücadelenin başında ekip arkadaşlarımla beraber mücadelede sonuna kadar varım. Ama şunu söylemek lazım; Her şey sizden geçiyor. Biz gücü sizden alıyoruz. Sizin bir olmamız lazım, diri olmanız lazım, her türlü mücadelede yan yana olmanız lazım. Biz öncelikle sendikamıza, kurumumuza ve birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Bugün burada sağladığınız birlik ve beraberlik için ayrıca teşekkür ediyorum. Eğitim seminerimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Genel Maden İşçileri Sendikası’nın tarihinin anlatıldığı kısa belgesel film gösterimi yapıldı. GMİS Karadon Şubesi Kilimli İşletmesi Taban Eğitim Seminerinde Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak “Sendikacılık Tarihi ve Temel Kavramlar” konulu sunum yaptı.

Seminerde GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız bir teşekkür konuşması yaptı. Yıldız; “Karadon bölgemizin Kilimli İşletmesi taban eğitim seminerine hoşgeldiniz. Değerli kardeşlerim bu coşkuyu görünce ben de çok duygulandım. Katılımınız için size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım birlik beraberlik içerisinde kolkola, omuz omuza başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. İnşallah önümüzdeki süreçte daha fazla kazanımlar elde ederek karşınıza çıkacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız’ın konuşması sırasında madenciler, “İşte başkan işte sendika”, “Dik dur eğilme, madenci seninle” sloganlarını attı.

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