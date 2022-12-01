GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Merkez Başkanlar Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil başkanlığında yapılan toplantıya GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’e bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Amasra, Merkez Servisleri ve MTA Şubelerinin Başkan ve yöneticileri katıldı.

GMİS’e bağlı şubelerin olağan genel kurullarının tamamlanmasının ardından yeni şube yönetimleriyle ilk toplantısını yapan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nda Amasra Maden Kazası ve sonrasında yürütülen soruşturmalar, TTK ve MTA’nın işçi açıklarının giderilmesi için yapılan çalışmalar, işyeri sorunları ile TTK’da 30’uncu Dönem, MTA’da 20’nci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili konular ele alındı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Sendikalarının taban delege seçimleri ile 7 şubenin 12’nci Olağan Genel Kurullarının demokratik bir ortamda sağduyu içinde, maden ve MTA işçilerine yakışır bir olgunlukla tamamlandığını belirtti.

Yeşil, “Şubelerimizin olağan genel kurullarının ardından yeni seçilen arkadaşlarımızla birlikte ilk Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzu yapıyoruz. Şubelerde göreve seçilen tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun, başarılar diliyorum” dedi.

Amasra Müessesesinde meydana gelen maden kazası ile ilgili soruşturma ve incelemeleri yakından takip ettiklerini belirten Yeşil, “Kazada ihmali bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ettik. Takipçisi olacağız. Böylesi kazaların bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sendikamız olarak TBMM Araştırma Komisyonu’nda da sunumda bulunduk. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da TBMM’de çalışmalarını sürdüren Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nun 23 Kasım 2022 tarihli toplantısına Sendika adına katıldığını belirterek, komisyondaki görüşmeler hakkında Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’na bilgi verdi.

Toplantının ardından bir sonuç bildirisi yayınlandı.