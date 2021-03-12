Son Dakika
ASKON Başkanı Orhan Aydın: Yeni reformlarla güçlü ve kaliteli büyüyen bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararını kınadı
GMİS Genel Sekreteri Kaya Tunç’u ziyaret etti
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel sekreteri Ertan Kaya, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’u Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) makamında ziyaret etti.
ZONGULDAK 12.03.2021, 14:51
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel sekreteri Ertan Kaya, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’u Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) makamında ziyaret etti.
Ziyarete beraberinde GMİS Amasra Şube Başkanı Birol Yalçın, Şube Sekreteri Ümit Çınar ve Şube Teşkilat Sekreteri Hüseyin Çalışkan da katıldı.Ziyarette, Zonguldak, Bartın Bölge sorunları ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.