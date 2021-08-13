GMİS Genel Başkanı Yeşil alkışlarla karşılandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Maden Makinaları Fabrikası işçileri, Yüksek Gerilim işçileri ve Merkez Servisleri Şube Yöneticileri, Sendika Genel Merkezi’ne gitmekte olan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’in aracının önünü kesti ve Toplu İş Sözleşmesi’ndeki mücadelesi nedeniyle Genel Başkanı alkışlarla, çiçeklerle ve “İşte başkan işte sendika” sloganlarıyla karşıladı.

Karşılamada Genel Başkan Hakan Yeşil’e teşekkür eden ve çiçek takdim eden Merkez Servisleri çalışanları, toplu iş sözleşmesinde alınan haklardan memnuniyetlerini dile getirdiler. İşçiler adına konuşan GMİS Merkez Servisleri Başkanı Cengiz Saraç, “Başkanım, arkadaşlarımız size minnettar. Herkes çok teşekkür ediyor. Genel Başkanımız direndi. Ben arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Bravo başkanım” dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, mücadelenin hep birlikte verildiğini belirterek, “Zorlu bir toplu iş sözleşmesi süreci geçirdik. Yerüstü çalışanlarımızın düşük ücret sorununu çözebilmek için büyük mücadeleler verdik. Bu mücadeleyi, TÜRK-İŞ ile, Genel Maden İşçileri Sendikası’yla ve sizlerle birlikte verdik. Mücadele hepimizin mücadelesiydi. Biz Ankara’da, sizler burada mücadele ettiniz. Sesimizi duyurduk ve toplu iş sözleşmesinde özellikle yer üstü çalışanlarımıza önemli kazanımlar sağladık. Bu mücadelede omuz omuza olduğumuz sizlere, TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay’a, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’na, milletvekillerimize ve mücadeleye destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Mücadelemiz daha iyisini alabilmek için sürecek” dedi.