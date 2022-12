GMİS, Engelliler ve Madenciler Günü’nü kutladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutladı.

Yeşil’in açıklaması şöyle;

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin farkındalık oluşturması, sorunlarını ve hayatlarını kolaylaştıracak çözümlerin anlatılması için önemli bir gündür. Engelli vatandaşların sorunlarının aşılabilmesi, onlar için yaşamın kolaylaştırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal yaşamda hayatlarına anlam katabilmeleri adına; bu alandaki sosyal duyarlılık ve bilincin yükseltilmesi ancak toplumdaki her bireyin engellilere yönelik farkındalığını artırmakla mümkün olacaktır. Engelli bireylerin hayatlarının her dakikasında, yaşamlarının her alanında başarıyla yer almaları, sosyal hayatta daha aktif olmaları için gereken tüm çalışmaların en kısa sürede yapılması en büyük dileğimizdir. Engelli vatandaşlarımızın ve onların hayat standartlarını yükseltmek için büyük fedakarlıklar yapan ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyoruz.”

4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutlayan Hakan Yeşil, mesajında şöyle dedi:

“4 Aralık tarihi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanmaktadır. 4 Aralık tarihi, Roma İmparatorluğu döneminde babasının gazabından kaçarak, madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan ve madenciliğin piri olarak kabul edilen Santa Barbara’ya adanmıştır. Madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara’nın aynı zamanda İzmit’te yaşamış olması ve efsanenin geçtiği mekânların Anadolu olmasının da ayrı bir önemi vardır. 4 Aralık tarihi önce Anadolu’da daha sonra Avrupa ve tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm madenci kardeşlerimize dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Özellikle Taşkömürü Havzamızda 174 yıllık madencilik kültürünün sahibiyiz. Ülkemize ve milletimize hizmet etme yolunda 5 bine yakın maden şehidi olan bir bölgeyiz. Biz madenciler, büyük fedakarlıklarla ülkemize ve milletimize hizmet yolunda mücadele veriyoruz. Bu yıl 4 Aralık Dünya Madenciler Günümüzü buruk kutluyoruz. 14 Ekim 2022 tarihinde TTK Amasra Müessesemizde meydana gelen grizu faciasında 42 arkadaşımız şehit oldu. Amasra Maden Şehitlerimize, tüm maden ve MTA şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Kazada ihmali bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmaları için adli ve teknik inceleme süreçlerini yakından takip ediyoruz. Biz madenciler, iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla sağlandığı şartlarda üretim yaparak ülkemize ve milletimize daha fazla hizmet edebilmek için yapılması gerekenleri tartışıyor, yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığı çalışmalara katkı ve destek veriyoruz. Yerli ve milli üretimin konuşulduğu, hammadde fiyatlarının yükselmeye devam ettiği, tedarik sorunlarının yaşandığı bu dönemde, TTK’ya yapılan yatırımların sonuçlarının alınması için işçi açıklarının biran önce giderilmesini, TTK’nın iş sağlığı ve güvenliğinin eksiksiz sağlandığı şartlarda norm kadro ile çalışır hale uygulanmasını istiyoruz. Böylece TTK, taşkömürü üretimini artırarak ülkemize ve milletimize daha çok hizmet eder duruma gelecektir. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için yerli ve milli varlığımız olan Maden Tetkik Arama Kurumu’na (MTA) sahip çıkılmalı, yeraltındaki yerli ve milli servetimizin tespiti için özveriyle çalışan MTA’ya işçi alınmalı ve kurum daha aktif çalışır hale uygulanmalıdır. TTK ve MTA’da çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerimizin Dünya Madenciler Günü’nü kutlarız. Tüm maden şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.”