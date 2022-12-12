GMİS Başkan Yeşil, yaralı madencilerin son durumunu açıkladı

Zonguldak Genel Maden İşçileri(GMİS)Başkanı Hakan Yeşil, İstanbul’da tedavi gören 4 yaralı madenci işçisinin 2’sine doku nakli yapıldığını, 1 işçinin yakında normal odaya alınacağını ve diğer işçisinin ise yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini açıkladı.

Zonguldak Genel Maden İşçileri(GMİS)Başkanı Hakan Yeşil, Amasra Grizu faciasında yaralanan ve İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi’nde tedavi gören 4 yaralı maden işçinin sağlık durumlarını açıkladı.

Genel Maden İşçileri (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, “Şu anda dört arkadaşımızın İstanbul’da tedavisi devam etmekte. Bizimde arkadaşlarımız yakından hasta yakınları ile ilgileniyor. Dört arkadaşımızın 2 tanesine doku nakli başladı. 1 tane arkadaşımızın da yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. 1 tane arkadaşımızın da durumu daha iyi yakında inşallah onu da normal odaya alacağız” dedi.